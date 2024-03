Quei cross per Sottil in ritiro a Moena: il ricordo di Joe Barone, la sua passione viola

Firenze, 19 marzo 2024 – Un dirigente sempre in prima linea. In tanti ricordano la passione viola di Joe Barone in queste tragiche ore della sua scomparsa. Il ricordo va in particolare a Moena, al ritiro della Fiorentina del 2022.

Quando il direttore generale scese letteralmente in campo, a piedi nudi, alla fine dell’allenamento, provando alcuni cross a centro area per Sottil. Un video che fece il giro dei social in quei giorni di luglio e che adesso in tanti rilanciano. Un video che racconta la passione viola di Barone.

Joe Barone a Moena in campo: i suoi cross per Sottil

Intanto arrivano messaggi di cordoglio da tutta la serie A. "L'AC Milan - è scritto su un messaggio sociale - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Fiorentina". Tra i primi messaggi di cordoglio anche quello del Cagliari, che ja definito Joe Barone un "dirigente sportivo illuminato che ha saputo dare impulso alla crescita della Serie A".

"Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la #acffiorentina per la tragica scomparsa di Joe" scrive la Juventus. L'Inter sottolinea: "Il nostro cordoglio, ci stringiamo attorno alla famiglia". Messaggio di cordoglio anche dall'Udinese, con la famiglia Pozzo che descrive Barone così: "Un dirigente di valore e persona dal grande spessore umano. Alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina la vicinanza del Club in questo momento di grande dolore".