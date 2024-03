“In Loving Memory”. Joe Barone, l’ultimo saluto de La Nazione al direttore generale della Fiorentina

Firenze, 26 marzo 2024 – "In Loving Memory”. Con una pagina speciale, La Nazione vuole rendere omaggio e salutare per l’ultima volta Joe Barone, direttore generale della Fiorentina deceduto una settimana fa all’età di 57 anni in seguito all’arresto cardiaco che lo ha colpito prima della partita Atalanta-Fiorentina.

La pagina dedicata a Joe Barone su La Nazione

Una morte che ha lasciato sotto choc tifosi, la città di Firenze e tutto il mondo del calcio. Oggi negli Stati Uniti è il giorno dell’ultimo saluto al dirigente viola. Dopo la camera ardente al Viola Park e le celebrazioni a Pozzallo, alle 15 di oggi (ore italiane) sarà officiato il funerale di Joe Barone nella chiesa Sacred Hearts & St.Stephan a New York. Al termine della cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero di Green-Wood, non lontano dalla chiesa e sempre nel quartiere di Brooklyn.

Comincia così l'ultima tappa della salma dell'ormai ex direttore generale della Fiorentina, che sabato sera sarà nuovamente ricordato prima e durante Fiorentina-Milan.