Jeff Goldblum, Firenze e il gelato. L’attore nella sua seconda casa

Firenze, 28 marzo 2025 – La scritta sul video recita “Jeff Goldblum mangia un gelato – location sconosciuta” ma non ci vuole molto a capire che lo scenario è Firenze: del resto, con quale altra città potrebbe confondersi? Se poi ci si mette il post della moglie Emilie Livingston – già campionessa di ginnastica – che ha espressamente indicato Firenze come set della galleria fotografica da lei postata… Il reel dell’attore pubblicato su Instagram ha raccolto un sacco di commenti e tanti sono di fiorentini che accolgono sempre a braccia aperte l’attore. Goldblum, 72 anni, deve la sua notorietà a una filmografia sconfinata che inizia negli anni Settanta e continua incessante fra cinema e tv. Ha lavorato e lavora con grandi nomi dell’industria cinematografica: del resto la strada era segnata, visto che inizio con Robert Altman…

Volto noto al grande pubblico per La mosca, Jurassic Park, Il grande freddo, Kaos, Goldblum è una presenza frequente per le strade di Firenze. Anche lo scorso autunno era stato qui, per esibirsi al teatro Niccolini con la sua jazz band The Mildred Snitzer Orchestra. E Firenze è una seconda casa, tanto che i figli qui vivono e studiano.