IV, Pagliazzi presidente di zona

Leonardo Pagliazzi è stato eletto presidente di zona, per Sesto e Calenzano, di Italia Viva. La scelta è stata ratificata nell’ambito del Congresso unificato che si è svolto, nei giorni scorsi, al circolo 8 marzo di viale Ariosto: "Ringrazio la comunità sestese e calenzanese di Italia Viva per la fiducia dimostratami – ha spiegato lo stesso Pagliazzi - e per il costante impegno profuso sul territorio nell’arco di questi anni. Questo Congresso, avviato nel mese di ottobre, ha sancito l’inizio di un nuovo corso per Italia Viva, con l’elezione democratica di tutti i Presidenti ai vari livelli, dal nazionale al comunale: un percorso necessario che ci darà una forte spinta per le importanti sfide che abbiamo all’orizzonte, a partire dalle elezioni europee e dalle amministrative di Calenzano nel 2024. Continueremo a fare politica nel modo in cui ormai i cittadini hanno imparato a conoscerci entrando sempre nel merito delle tematiche".