Cooperazione scientifica Italia-Israele, dall’Ateneo di Firenze oltre 200 docenti e tecnici chiedono lo stop del bando

Firenze, 8 aprile 2024 – Anche alcuni dipendenti dell’Università di Firenze hanno sottoscritto una lettera-appello per chiedere ai propri rappresentanti “di non aderire al bando di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele pubblicato dal Maeci”. Dell’Ateneo fiorentino hanno aderito oltre 200 persone tra docenti, assegnisti, dottorandi e tecnici-amministrativi.

Nella lettera si fa riferimento alla protesta nazionale in corso contro il bando “che ha raccolto la sottoscrizione di quasi 2.000 accademici italiani e richiamato le istituzioni italiane al proprio obbligo di prevenire e di non essere complici in atti di genocidio secondo la Convenzione Onu del 1948, oltre che al precedente del Senato Accademico dell'Università di Torino, che ha giudicato non opportuna la partecipazione al bando Maeci, visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza”.