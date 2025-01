Istituto Resistenza. Da Prodi a De Siervo. I big e l’autonomia

Dare risposte alle sfide che vengono poste oggi alla democrazia in Italia, impegnandosi per una nuova cultura politica. Con questo obiettivo l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea lancia il progetto ‘Una sola Italia? La sfida dell’autonomia’, un ciclo di cinque incontri che vogliono "aprire una riflessione sul contesto di crisi generale della democrazia". Tra i relatori anche Ugo De Siervo, domani, e Romano Prodi che sarà a Firenze il 12 marzo. "È un impegno più che mai necessario: l’Istituto, forte del suo patrimonio di valori e di conoscenze, offre questo ciclo di appuntamenti di alto livello scientifico per riflettere su nodi del presente, con lo sguardo e il metodo critico della storia"", mette in evidenza il presidente Vannino Chiti. I temi trattati sono di grande attualità. "La recente sentenza della Corte costituzionale ha demolito la ‘legge Calderoli’, mentre le proposte di modifica costituzionale, approvate dal solo Senato, hanno messo in luce l’isolamento della maggioranza nel proporre alcune gravi regressioni sul piano del sistema rappresentativo configurato dalla nostra Costituzione" afferma, non senza preoccupazione, Ugo De Siervo presidente emerito della Corte costituzionale, a cui è affidata la riflessione del primo incontro su Costituzione, autonomia differenziata e premierato. L’appuntamento è in programma domani alle 17, a Villa Ruspoli (piazza Indipendenza,9). Ecco il calendario: La frattura Nord/Sud: “questione settentrionale” e sanità. Una lettura storica con Chiara Giorgi e Filippo Sbrana, SAGAS, via San Gallo, 5 febbraio, ore 16; Presente e futuro dell’Europa lectio di Romano Prodi, Polo scienze sociali, Novoli, 12 marzo, ore 16; Ascesa e declino delle regioni con Carlo Trigilia e Gianfranco Viesti, Polo di Novoli. 21 marzo, ore 16, Regioni e welfare state: politiche sanitarie, sociali e del lavoro, con Valeria Fargion e Giustina Orientale Caputo, Polo didattico centro storico, via Laura, 7 aprile, ore 16. Per iscrizioni: [email protected]