Israele, Prodi: "Guerra casa per casa" a Firenze: Crisi Globalizzazione

"L’Onu non esiste. È una cosa per me di un dolore enorme. Nella guerra in Ucraina un pò di mediazione l’ha fatta la Turchia, ma l’Onu non ha fatto nessuna mediazione, nessun viaggio di esplorazione delle due parti, non è esistita". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente della commissione europea, durante un’intervista pubblica condotta da Marco Tarquinio per i 50 anni di Unicoop, ‘Crisi e prospettive della globalizzazione’, parlando dell’attacco di Hamas in Israele e della guerra in Ucraina. Per Prodi "finché c’è un piccolo conflitto ci sono le Nazioni Unite, ma come c’è una tensione che arriva a livello internazionale passa al Consiglio di sicurezza dove c’è il veto, e quindi non si conclude niente". Mentre sul conflitto tra Israele e Palestina il professore non vede molte speranze. "Sarà una guerra crudele, come sono sempre le guerre urbane. Che ci sia guerra in questa specie di periferia continua - aggiunge - immaginate le vittime che ci saranno.

Alla domanda dove andranno i civili, che le autorità israeliane invitano ad allontanarsi prima dei bombardamenti, Prodi replica: "Da nessuna parte, Gaza è una prigione a cielo aperto". Quella contro Hamas, pertanto, secondo il professore "sarà una guerra casa per casa, una prospettiva brutta". Infine un invito a un Europa più incisiva: "L’Europa può avere un ruolo dappertutto, ma non ce l’ha. Il problema è che il ruolo lo si ha quando si è uniti, quando si hanno le regole che permettono di agire. L’Europa lo avrà quando avrà una politica estera e anche militare comune".