Isolamento acustico al Palazzetto

Saranno effettuati nel corso dell’estate i lavori di insonorizzazione del Palazzetto dello Sport di viale Machiavelli. Le opere hanno come obiettivo il miglioramento del comfort per gli atleti che utilizzano la struttura attraverso l’abbattimento del riverbero acustico che si manifesta durante le attività. Per centrare lo scopo si prevede l’installazione di una serie di pannelli in copertura e a parete di dimensione variabile. Altri pannelli di forma esagonale, saranno poi sistemati nelle pareti confinanti con le gradinate degli spettatori e altri più grandi, sulle pareti estreme del campo da gioco.