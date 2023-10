Iscrizioni asili nido. Ultima chiamata

Fino al 9 dicembre aperte le iscrizioni "fuori termine" ai servizi per la prima infanzia comunali. La possibilità è per bambini residenti nati dopo la chiusura del bando. E per chi non ha effettuato l’iscrizione entro i termini previsti, oltre ai piccoli fino ai 3 anni non residenti a Sesto. L’iscrizione si può fare solo online sul sito del Comune di Sesto con Spid o tessera sanitaria elettronica. Alle domande fuori termine non sarà attribuito un punteggio ma le richieste saranno inserite in coda alle graduatorie definitive. Attualmente non ci sono posti vacanti: lo scorso 30 settembre c’è stato un aggiornamento sulle graduatorie per l’ammissione ai nidi ma solo per l’inserimento in lista d’attesa, già molto lunga.