Scuola dell'infanzia, al via iscrizione 'dopo i termini'

Firenze, 3 giugno 2024 - Da oggi lunedì 3 giugno e fino al primo luglio (ore 10) si può presentare una domanda di iscrizione “dopo i termini” alle scuole dell'infanzia comunali attraverso il servizio online. Le domande che perverranno "dopo i termini" verranno collocate in fondo alla prima graduatoria. L'amministrazione, si legge in una nota del Comune di Firenze, si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie, tenendo conto della situazione di ogni singola scuola. Per informazioni rivolgersi direttamente all’ufficio iscrizioni e non alle singole scuole scrivendo a: [email protected]