Calcio, il fiorentino Bigi nuovo presidente dell’Ischia

Firenze, 23 dicembre 2023 – L'Ischia Calcio ha un nuovo presidente, il fiorentino Alessandro Bigi: lo ha annunciato stamattina la società isolana che milita attualmente nel girone G della serie D. Bigi, imprenditore toscano attivo nel campo della ristorazione in Italia ed all'estero, ieri sera a Firenze ha definito con Pino Taglialatela (ex portiere del Napoli e della Fiorentina e da un anno e mezzo presidente dell'Ischia) gli accordi per acquisire metà del club gialloblù ed assumerne la carica di massimo rappresentante.

Taglialatela, che da presidente ha centrato la promozione in serie D, resta comunque nell'Ischia conservando la metà delle quote societarie e le cariche di amministratore delegato e direttore generale così come dichiara di voler restare e continuare a sostenere la squadra isolana Lello Carlino, patron del gruppo Carpisa Yamamay e main sponsor dei gialloblù.

"L'idea di formare una grande società, con grandi imprenditori, sta prendendo corpo giorno dopo giorno: l'ingresso nel club di Bigi con una quota di rilievo e il supporto fondamentale di Carlino testimoniano la nostra volontà di crescere e strutturare la società affinché il suo percorso futuro sia sereno e soprattutto duraturo” ha affermato Pino Taglialatela.