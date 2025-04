Ironia e divertimento al Verdi ’Sul Lastrico’ in rime dantesche

Attore, stand up, comico, cabarettista, con la capacità di mescolare rime dantesche con le sfighe del nostro vivere. Maurizio Lastrico - il pm Marco Nardi della fiction ’don Matteo’ – torna con un nuovo spettacolo stasera (ore 20,45) al teatro Verdi di Firenze con uno show che gioca proprio sul suo nome: ’Sul Lastrico’. Genovese, classe 1979, alle spalle ha una solida formazione teatrale e un altrettanto proficua vita da cabarettista, che sul palco si fondono insieme per cercare di raccontare ’semplicemente’ l’essere umano, con le sue miserie ma anche con i suoi aspetti più ironici.

Il pubblico, infatti, ha imparato a conoscere Lastrico per suoi spettacoli conditi di rime dantesche, attraverso le quali ha conquistano per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare. In questo nuovo spettacolo parlerà della sua vita e delle sua carriera, giocando sempre con la lingua del Sommo Poeta, ma non solo. È previsto, infatti, il coinvolgimento del pubblico, chiamato a interagire durante la serata. Il live è l’habitat naturale di Maurizio Lastrico, la passione per il suo mestiere arriva forte, regalando divertimento e risate, quanto mai necessarie in questo periodo.

Il suo teatro diventa così un’occasione per incontrare un esemplare di testimone della nostra commedia, che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi.

Il risultato è un’ora e mezza con un artista a tutto tondo, un po’ folle, poetico, ligure, empatico, feroce, ed eclettico.

O.Mu.