Irene Grandi, trent’anni di successi: "Cavalcheremo l’onda dei ricordi"

"Sarà una grande festa, un’occasione per abbracciare i fan e raccontare questi trent’anni di carriera, un viaggio nella mia storia: si passa dall’animo rock a quello più soul, poi cantautoriale. Saliremo su questo treno che non si ferma mai e ci faremo travolgere dall’onda di ricordi. Questo grazie anche alle bellissime scenografie immersive dello show". Parola della cantante fiorentina Irene Grandi che domani sera (ore 20,45) sarà al Teatro Verdi per la tappa del suo ’Fiera Di Me Tour’ con cui sta celebrando i trent’anni di carriera. Un viaggio emozionante tra i suoi successi più amati durante il quale divide il palco a Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porta il suo contributo come corista e polistrumentista (la direzione musicale del tour è di Marco Sabiu).

In scaletta non mancheranno le nuove canzoni dell’album ’Fiera di me’, un disco che racconta "il mio percorso di libertà, la capacità di andare avanti seguendo la mia identità" dice l’artista ricordando che contiene anche ’Universo’, "il brano scritto da Francesco Bianconi e Kaballà con un amore che definirei ’universale’ e prodotto da Pio Stefanini con raffinatezza. Un brano in cui credo molto". Al Verdi sarà possibile ascoltare anche l’inedito ’Last Christmas’ contenuto nella ristampa dell’album del 2008 ’Canzoni per Natale’. "È una versione acustica di ’Last Christmas’, che quest’anno compie 40 anni. La mia interpretazione, intima ma ritmata dalla fantastica chitarra di Leo di Dante, mette allegria".

B.B.