Investito da un treno, è grave. Traffico ferroviario in tilt per più di un’ora

Firenze, 27 luglio 2023 – Investito da un treno, grave ma vivo: è successo stamani all’alba all’Olmatello, a Firenze, nei pressi di via Famiglia Benini. Vittima dell’incidente un uomo di 40 anni, extracomunitario. La dinamica è al vaglio della polfer: non è chiaro se il 40enne vagasse vicino ai binari per propositi suicidi o per altre ragioni, fatto sta che è stato investito da un convoglio ma non mortalmente. Sul posto il 118, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest: l’uomo è stato portato in codice rosso a Careggi. L’incidente è avvenuto intorno alle 5,50.

Gravi i disagi per la circolazione ferroviaria che è tornata regolare dopo un paio d’ore: prima lo stop, poi la riapertura parziale al traffico e infine dopo le 8 quella totale. Coinvolte le linee Firenze-Siena e Firenze-Livorno via Empoli. I ritardi hanno raggiunto picchi di oltre due ore, compreso l’Intercity Siracusa-Milano che ha accumulato oltre un’ora e mezza di ritardo.