Investito sulle striscie. In prognosi riservata un uomo di 82 anni

SIGNA

Grave incidente stradale, intorno alle 15 di ieri, all’intersezione fra via della Resistenza e via Marzabotto, a Signa. Un uomo di 82 anni è stato travolto e gettato violentemente a terra da uno scooter mentre attraversava la strada. Nell’impatto, l’anziano ha battuto la testa e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Per questo, insieme all’ambulanza e al personale della Misericordia, la centrale del 118 ha inviato sul posto anche l’elicottero Pegaso. L’82enne è stato quindi portato al pronto soccorso di Careggi, dove sono stati effettuati i primi accertamenti e dove è scattato il ricovero. Al momento la prognosi è riservata. Il conducente dello scooter, 34 anni, è stato a sua volta soccorso e accompagnato in ospedale, ma sarebbe in buone condizioni. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Signa, in base ai rilievi effettuati in zona e alle testimonianze dei passanti.