Giovane investito a Scarperia, individuato l’automobilista che l’ha travolto

Firenze, 5 settembre 2024 - Tutto è avvenuto nella giornata di domenica 1° settembre quando, poco dopo le 2 di notte, un 34enne residente in un comune del Mugello chiama il 118, segnalando di aver trovato un ragazzo ferito, in un campo adiacente alla strada, in località “Ponte del Sasso” di Scarperia. Il personale sanitario, constatate le gravissime condizioni del 16enne investito, l’ha trasportato immediatamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale Careggi di Firenze.

Il ragazzo, arrivato in “coma da trauma” ma non in pericolo di vita, è stato trasferito in Neurochirurgia e tenuto sotto costante osservazione. Le indagini sono partite immediatamente sia attraverso l’esame delle telecamere di videosorveglianza che dei lettori targhe presenti nel comune di Scarperia e San Piero (FI). Nella stessa serata di domenica, la persona che aveva richiesto i soccorsi sul luogo dell’incidente, si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, riferendo di essere il responsabile dell’investimento. La sua vettura, visibilmente danneggiata dall’impatto con il minore, è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri e l’autore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze per lesioni personali stradali gravissime.