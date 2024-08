Investito mentre viaggia in bici. Gravissimo un cinquantenne

Grave incidente, nella notte fra venerdì e sabato intorno alle 2, sul tratto sestese della Perfetti Ricasoli Mezzana. Stando alla ricostruzione operata dai carabinieri della Compagnia di Signa, il sinistro ha coinvolto due mezzi che procedevano nella stessa direzione, verso Sesto: un’auto condotta da un uomo di circa 30 anni avrebbe tamponato una bicicletta condotta da un 50enne che è franato a terra, finendo, con grande violenza, sull’asfalto. L’impatto è stato molto forte e l’uomo, un operaio di origine sudamericana che percorreva il tratto in sella a una bicicletta a noleggio, ha riportato traumi gravi. Soccorso dal personale inviato dal 118 è stato trasportato in Codice rosso a Careggi: per lui la prognosi è riservata. Solo lievi conseguenze, invece, per il conducente dell’auto.

La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri e sono da definire le cause dell’incidente: potrebbe avere influito il fatto che l’impatto è avvenuto di notte quando la strada non è illuminata, ma si tratta solo di un’ipotesi. Intanto la Perfetti Ricasoli Mezzana continua a consolidare il poco lusinghiero record di maglia nera per numero di incidenti acquisito l’anno scorso sbalzando dal primo posto via Lucchese: nel 2024 sono stati ben due i sinistri mortali sulla direttrice nell’arco di un solo mese, l’ultimo dei quali, nell’aprile scorso, con la morte di un giovane di 28 anni.