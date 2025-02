Investimenti pubblici per l’assistenza

RogariIl caso drammatico di tre anziani deceduti dopo il ricovero per sospetto avvelenamento alimentare esula da qualsiasi ragionamento sulle case di riposo per anziani. Spero che l’accertamento delle cause reali faccia luce su ciò che è inammissibile. Ma se usciamo dai casi limite ed affrontiamo il problema generale delle case di riposo vediamo che il nostro welfare è molto carente. La mano pubblica è scarsamente presente nel settore e tutto o quasi è affidato a iniziative di privati.

Il che di per sé non comporta un giudizio negativo, ma la constatazione che anche la migliore struttura si accompagna alla ricerca del profitto. È inevitabile che sia così perché un investimento di capitali in una attività di qualsiasi tipo non può prescindere dalla produzione di un utile, pena la distruzione del capitale investito. Ma l’effetto di questa tutela prevalentemente privatistica dell’ultima stagione della vita comporta anche un aumento dei costi per le famiglie che devono affrontare rette mensili spesso insostenibili. L’integrazione della Asl, quando arriva, è spesso un palliativo, largamente insufficiente ad alleviare l’onere del mantenimento di un anziano in casa di riposo. Questo pone un grande problema di revisione generale del welfare. L’investimento pubblico in case di riposo dotate di presidio medico avrebbe oltretutto il risvolto positivo di alleggerire la pressione su ospedali e pronto soccorso.

Ci piaceva più il tempo in cui gli anziani vivevano e morivano in casa. Tre o quattro generazioni collaboravano e si scambiavano la loro diversa percezione della vita, con un arricchimento affettivo che andava a tutto vantaggio dei più giovani. Ma purtroppo quel tempo è un lontano passato. Oggi è necessario affrontare la realtà di un numero di anziani sempre maggiore e di un welfare inadeguato a fronteggiare un fenomeno sociale in crescita.