Investe una studentessa e scappa, telecamere al vaglio

Scandicci (Firenze), 29 gennaio 2025 – Investe una studentessa del Russell-Newton e scappa. Il fatto è successo ieri mattina, su via De André, in curva. In base a una prima ricostruzione degliagenti di polizia municipale, la giovane stava attraversando la strada quando è stata investita e buttata a terra da una vettura.

Dalle testimonianze acquisite, il conducente sarebbe scappato proprio mentre alcuni compagni di scuola stavano prestando i primi soccorsi. Fortunatamente la 17enne non è grave, ha riportato qualche escoriazione e livido nell’impatto con la vettura, ma niente di serio; è stata accompagnata al Nuovo San Giovanni di Dio per le medicazioni.

Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per cercare il colpevole dell’omissione di soccorso. In quel punto specifico di viabilità non ci sono telecamere, ma è probabile che gli altri occhi elettronici della zona riescano a rintracciare la vettura e inchiodare il responsabile.

Complice il maltempo è stata una giornata complicata anche per gli incidenti: sempre in mattinata nella zona di Largo Spontini a Casellina, un altro pedone è stato investito come conseguenza dell’impatto tra un’auto e un motociclo. Partito come codice rosso, l’intervento di soccorso fortunatamente si è ‘sgonfiato’ all’arrivo dei soccorritori sul posto che hanno preso in carico i feriti, una ragazza di 19 anni e un quarantunenne, portati sempre a Torregalli per accertamenti.