Intossicazione in Rsa, cinque anziani ricoverati

Paura e apprensione in una casa di riposo fiorentina. Dove cinque ospiti sono stati trasportati e ricoverati negli ospedali di Careggi e Santa Maria Nuova con sindrome gastro intestinale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e i mezzi del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l’intossicazione alimentare sarebbero stata provocata dai pasti servita a mensa. Oltre ai cinque ricoverati, sarebbe altri i pazienti che hanno lamentato dei disturbi.

Le indagini sono in mano all’Asl, che sta cercando di individuare l’alimento "incriminato". I cinque ricoverati non sarebbero in pericolo di vita, anche se le loro condizioni hanno fatto preoccupare gran parte degli operatori presenti alla struttura.

La vicenda ha subito fatto ripensare ai casi di salmonellosi che hanno colpito decine di studenti nelle scuole del fiorentino. In quel caso, sarebbe stato un farro con pesto e pomodorini servito il 24 settembre scorso ad aver scatenato l’intossicazione. Per dieci di loro i sintomi furono particolarmente pesanti e fu disposto il ricovero. Il caso riguardò i Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello.

Alcuni dei bambini più piccoli presentarono fin da subito un quadro clinico "severo", ma nessuno di loro è mai stato in pericolo di vita.

In tutto, secondo i dati pubblicati a tre settimane di distanza dai fatti, furono 224 in totale i casi di infezione da salmonella notificati (tra i quali due adulti), cui vanno aggiunti i 21 casi di addetti di “Qualità&Servizi” risultati positivi, tutti asintomatici tranne uno.

Ben 61 sono stati i casi notificati per la fascia d’età 2022-2023 (quella del nido) 51 per la fascia 2019-2021 (materna), 106 per la fascia 2014-2018 (primaria) e solo quattro per gli anni 2011-2013 corrispondenti alla scuola secondaria di secondo grado ma sono poche le classi delle medie che mangiano a mensa.

P.M.