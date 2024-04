Intesa Sanpaolo e Sace finanziano Yachtline 1618 per l'internazionalizzazione

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di tre milioni di euro con Garanzia Futuro di Sace a favore della società Yachtline Arredomare 1618 per investimenti in progetti di internazionalizzazione.

Yachtline 1618 è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di arredi per mega e giga yacht e nella costruzione d’interni per dimore di prestigio e ville esclusive.

Il finanziamento concesso dall’istituto di credito contribuisce in maniera rilevante a consolidare il piano d’investimenti 2023/2025 che ammonta a oltre quindici milioni di euro.

Secondo Fiorenzo Bandecchi, il presidente di Yachtline 1618: "Ringrazio Intesa Sanpaolo e Sace per la fiducia accordataci. Il loro supporto finanziario ci consentirà di consolidare la nostra posizione di leadership a livello mondiale nel mercato dell’allestimento dei giga-yacht e delle dimore di lusso".

Spiega Tito Nocentini (nella foto), il direttore regionale per Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo: "Quest’oggi (ieri per chi legge, ndr) annunciamo la prima operazione in Toscana di finanziamento con Garanzia Futuro di Sace, Yachtline testimonia la lungimiranza di molte aziende che sanno investire per la propria competitivita’ puntando sulla forza del nostro Gruppo e sulle opportunità offerte dal sistema degli incentivi esistenti. Proprio su questi pilastri – conclude Nocentini – si fonda il nuovo programma ’Il tuo futuro è la nostra impresa’ grazie al quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026, consentendo di accompagnare la progettualità imprenditoriale verso sostenibilità, internazionalizzazione e sicurezza digitale".