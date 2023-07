Interventi di Publiacqua, disagi in vista per Sesto Fiorentino

Disagi in vista per una serie di interventi a cura di Publiacqua. Per lavori di rinnovo della rete idrica, dalle 7,30 del 18 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Leopardi, via Pratese (incrocio con via delle Rose al civico 129), via dei Gerani, via di Vittorio (fino all’incrocio con via Arrighetto di Settimello, area limitrofa all’incrocio compresa), via delle Margherite, via Arrighetto da Settimello (da incrocio con via di Vittorio a incrocio con via delle Cave), via di Calenzano (da incrocio con via di Vittorio a civico 103). Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.