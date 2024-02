Interventi di emergenza e ripristino a Borgo San Lorenzo: oltre un milione di euro per la viabilità comunale

Anche a Borgo San Lorenzo, e non solo per il maltempo degli scorsi mesi, frane e smottamenti hanno interessato numerose strade comunali. Numerosi fronti, alcuni aperti da tempo, altri più di recente, causati dalle forti piogge di maggio, con viabilità parzialmente compromesse. Così, dopo le prime riparazioni di emergenza, ora si sta mettendo mano a interventi più definitivi, con interventi che assommano a oltre un milione di euro. E’ il caso della frana di Piazzano, dove il Comune chiude il primo ciclo di interventi,. Per la strada di Piazzano sono stati stanziati 275mila euro, per lavori, ora iniziati, che prevedono la messa in sicurezza e la stabilizzazione del versante a lato della strada interessata dalle frane e il rifacimento del manto. Ci sono anche interventi già ultimati o in via di conclusione, come il ripristino della strada panoramica Ronta Gattaia, con il Comune di Borgo San Lorenzo che è intervenuto su un nuovo cedimento, che per fortuna non pregiudica la percorribilità della strada. Poi c’è la Borgo-Luco all’incrocio per Figliano e Marzano, ripristinata con fondi comunali da una ditta locale, e l’intervento a Pulicciano, dove si è provveduto al rifacimento del manto stradale, con la riapertura prevista a breve. "Si tratta – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Baggiani -, in totale, di oltre un milione di euro di opere che hanno dato risposte concrete sul dissesto idrogeologico. L’impegno della nostra Amministrazione nel reperimento dei fondi necessari per la riparazione delle frane sulle strade comunali testimonia una volontà precisa e uno sforzo non da poco, per rendere più sicura e migliore la rete della viabilità comunale".

Paolo Guidotti