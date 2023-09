Interrogazioni al Consiglio Comunale di Fiesole

Saranno le interrogazioni le protagoniste della seduta del consiglio comunale di domani, la prima dopo la pausa estiva. I più "curiosi" sono i consiglieri di Fiesole Europa. Fabrizio Baroncini presenta tre documenti: la base Nato alla Caserma di Rovezzano, la toponomastica delle frazioni e il Parco di Montececeri. Il collega Tommaso Manzini invece rilancia la programmazione dei viaggio di istruzione agli ex campi nazisti ma chiede anche spiegazioni sui ritardi per la passerella ciclopedonale; stesso argomento è al centro dell’interrogazione della consigliere di centrodestra Alessandra Gallego Bressan che ha presentato pure un documento sul trasporto pubblico e la linea 45. Sui bus e le agevolazioni per gli studente interviene anche Matteo Rimi della maggioranza, così come la mozione di Manzini e Lippi, che chiude dopo l’assessore Suriano sul bilancio.

D.G.