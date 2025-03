Interact Firenze: l’incontro dei giovani nell’eredità di Giovanni Spadolini

Firenze, 10 marzo 2025 – Un incontro appassionato tra storia, cultura e impegno giovanile quello che si è svolto ieri nella Biblioteca Spadolini Nuova Antologia, adagiata sulla collina fiorentina del Pian dei Giullari. La ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Giovanni Spadolini, figura di spicco della cultura e della politica italiana, coincide con il centenario del Rotary Firenze PHF, che vanta anche un attivo Interact Club composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, impegnati a crescere nella condivisione di valori come l’amicizia, l’integrità e lo spirito di servizio. L’evento, fortemente voluto “in una sede di alto valore istituzionale e culturale” – come hanno sottolineato i soci – ha visto protagonisti i giovanissimi membri dell’Interact, che nelle sale della biblioteca hanno realizzato il disegno del gagliardetto ufficiale del loro club. “Poter svolgere un’attività così simbolica in un luogo ricco di storia e di cultura è un onore per tutti noi”, ha dichiarato Lorenzo Nocentini, Presidente dell’Interact Firenze PHF.

All’iniziativa erano presenti anche Simone Ferri Graziani, presidente del Rotary Club Firenze PHF, e Giovanni Cellai, prefetto dell’Interact Firenze PHF, a testimonianza della piena collaborazione tra Rotary e Interact nel sostegno dei giovani e delle loro iniziative. “La Fondazione Spadolini Nuova Antologia rappresenta un punto di riferimento per lo studio e la divulgazione della cultura italiana – ha commentato Ferri Graziani – ed è un luogo ideale per celebrare l'impegno nel mondo del sociale e della cultura da parte del nostro club giovanile.”

Gli obiettivi dei soci del Club Interact, volto alla formazione di leader attenti ai bisogni della comunità, trova nella scelta di questa sede un forte legame con i principi che hanno ispirato la vita di Giovanni Spadolini, come la promozione della cultura, la difesa del patrimonio artistico e l’impegno civile. Un incontro di generazioni diverse per età, dunque, ma unite da visioni condivise, in cui l’entusiasmo dei ragazzi e la tradizione delle istituzioni si fondono, per costruire insieme un futuro solido e consapevole.