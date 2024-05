Intelligenza artificiale. Un ‘safari’ per conoscerla

Mentre l’incursione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana ha preso il sopravvento e accelera senza freni, portando con sé promesse di efficienza di innovazione, è utile interrogarsi sugli scenari futuri e sulle sfide professionali che il mondo della tecnologia ci mette davanti agli occhi.

Lo sa bene Nana Bianca, che insieme a Fondazione CR Firenze realizza per il quarto anno la nuova edizione i ’Digital Safari’. Un ciclo di eventi presentati ieri all’Innovation Center in San Frediano, dalla vice presidente della Fondazione Maria Oliva Scaramuzzi, dai due fondatori del progetto Luca Cappiello e Annagrazia Stifanelli e l’amministratore delegato di Nana Bianca. Iniziative che vogliono esplorare la ’giungla della cultura digitale’ ed è rivolto a tutti i cittadini, dai 18 anni in su, a tutti coloro che vogliono capire e usare l’innovazione per crescere nel lavoro, nello studio e nella vita di tutti i giorni.

"La capacità di attrazione - ha detto Sordi - di risorse umane di qualità e di nuove startup nel nostro territorio è la scommessa che la città deve intraprendere per mantenere una competitività nei prossimi dieci anni. ’Digital Safari’ è una delle migliori occasioni per mettere in contatto i cittadini con i talenti emergenti a livello nazionale nel mondo della tecnologia".

Questa quarta edizione prevede 4 eventi gratuiti il primo appuntamento è domani alle 18 presso l’Innovation Center dal titolo ’Prepararsi al futuro: l’impatto dell’AI’ con l’apporto di Simone Puorto e Cecilia Lascialfari il secondo martedì che vedrà ospiti Serena Tabacchi e Matteo Gazzarri.

Nel terzo incontro del 23 maggio si parlerà di ’Futuro del marketing con l’intelligenza artificiale’. E infine, l’ultimo appuntamento è fissato per il 30 maggio e affronterà l’intelligenza artificiale all’interno della scuola del futuro.

"Come Fondazione - commenta Maria Oliva Scaramuzzi - abbiamo voluto che questo fosse un luogo di riferimento, per istruire i giovani nei nuovi ruoli che ci sono in campo digitale, da qui nascono le migliori startup al mondo, un ambiente per tutti".

"’Digital Safari’ - racconta Luca Cappiello - nasce per dare al territorio un luogo per discutere gli argomenti della digitalizzazione, un evento che enterà nel particolare del campo digitale".