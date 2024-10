"Intelligenza artificiale per tutti non soltanto per alcuni privilegiati. Importante il ruolo delle Bcc"

"Per assicurare la centralità delle persone nell’epocale processo di trasformazione tecnologica, come ha ammonito Papa Francesco nella Laudato si’, la politica non deve sottomettersi all’economia, ma ispirarsi al principio di inclusività. I sistemi di intelligenza artificiale non devono cioè essere funzionali ad un’élite, bensì al servizio di tutti per l’occupazione di oggi e delle future generazioni. Bene ha fatto Banca d’Italia a rappresentare alle Bcc l’importanza del loro contributo riguardo all’euro digitale, in considerazione del loro forte radicamento territoriale". Lo ha dichiarato il segretario generale First Cisl Riccardo Colombani al convegno fiorentino “Intelligenza artificiale e centralità della persona nelle banche di relazione”, a cura della Federazione lombarda Bcc.