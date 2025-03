Intelligenza artificiale. La conferenza

CeccutiIntelligenza Artificiale tra Opportunità, Rischi e Tutele, questo il titolo del convegno promosso dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio, presieduto da Patrizia Calcinai, in collaborazione con il Centro Studi del Lionismo ’Massimo Fabio’. L’evento, moderato dalla giornalista Patrizia Lucignani, si terrà sabato alle 10, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate. "L’IA è ormai parte integrante di molti settori - spiega Calcinai -. Dalla medicina alla finanza, dalla pubblica amministrazione al giornalismo, fino alla robotica. Tuttavia, il suo sviluppo solleva interrogativi importanti, come il potere degli algoritmi e l’uso massivo dei big data. La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti individuali". Sul tema interviene anche Roberto Breschi, direttore del Centro Studi del Lionismo ’Massimo Fabio’, che sottolinea l’importanza del dibattito: "Abbiamo già affrontato l’argomento nei convegni di Siena e Pisa. È fondamentale continuare a discuterne, per comprendere i risvolti etici e normativi della rivoluzione digitale in corso". Uno degli aspetti più critici dell’IA riguarda proprio la privacy e la gestione dei dati. "Come vengono protetti i dati raccolti? Chi è responsabile delle decisioni prese dagli algoritmi?" si chiede l’avvocatessa Maria Tamma, relatrice del convegno: "Se il dato non è autentico o viene utilizzato impropriamente, si rischiano discriminazioni e pregiudizi di genere. È necessario garantire trasparenza e una regolamentazione chiara". Il convegno si propone di stimolare un confronto costruttivo, mettendo in luce potenzialità e criticità dell’IA, e il Lions Club Firenze Ponte Vecchio offre così un’occasione di approfondimento su una tecnologia destinata a segnare il nostro futuro.