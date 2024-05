Intelligenza artificiale e videogame. A Think, si celebra la cultura digitale

Boom di visitatori, ben oltre le più rosee aspettative, per ThINK, il festival della cultura digitale che da due giorni ha invaso il cuore di Figline. Tanto che in piazza Ficino, l’area gaming coi suoi tornei ha dovuto chiudere gli accessi prima del previsto vista la mole di adesioni ricevute in poche ore dopo l’inaugurazione di venerdì. Oltre 100 le persone che hanno partecipato ieri alla tavola rotonda di approfondimento sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie con ospiti di calibro nazionale come il giornalista Luca Telese, ospitati a Villa Casagrande. Tantissimi hanno voluto provare per la prima volta o rivivere l’emozione di mettere le mani su un videogame vintage nella sala giochi anni ’70-’80 con la mostra a Palazzo Pretorio: il curatore Damiano Bordoni oggi alle 10,30 terrà un workshop a tema. E poi esperienze e giochi di ruolo con visori, realtà aumentata e intelligenza artificiale, passeggiate e laboratori per bambini in biblioteca e anche un bel concerto del duo indie Legno al Garibaldi hanno riempito Figline di giovani o meno giovani, attirati da un festival arrivato ormai alla quarta edizione. Grande attenzione anche per lo "Psicologo on the road" il cui camper in questi giorni è dedicato in particolare ai ragazzi che si preparano alla maturità: in molti hanno chiesto come affrontare queste ultime settimane di studio senza farsi prendere dal panico da esame.

Oggi si continua fino alle finali dei tornei di gaming con la presenza di Simone Cicalone, youtuber ed ex campione di kickboxing e pugilato e la telecronaca di Davide Abbate, meglio noto come il 90mber. Non manca lo street food e iniziative per tutti i gusti.