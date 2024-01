Installata la panchina arcobaleno

Ha i colori dell’arcobaleno, dei diritti e della pace la panchina inaugurata di fronte all’Acli di Grassina.

Un luogo dove riposarsi, chiacchierare e anche pensare a due grassinesi Doc che hanno tanto voluto bene al loro paese e si son dati da fare per i diritti e il bene comune: accanto alla panchina infatti c’è una targa che ricorda Marzia Fabiani e Alessandro Calvelli, recentemente scomparsi.

"Un angolo di pace perché possiamo continuare a impegnarci per un mondo più giusto, unito, solidale e colorato" si legge sulla targa che riporta i loro nomi.

Panchina e scritta sono stati inaugurati durante la Festa dei Popoli, una bella tradizione ripresa dalla parrocchia di San Michele Arcangelo dopo qualche anno di stop. Proprio il parroco don James Savarirajan ha benedetto la panchina e ricordato Marzia e Alessandro.

Anche il sindaco Francesco Casini era presente nel commemorare due amici e cittadini modello, "per ringraziarli per la loro vita di impegno e cura per gli altri che è stata e resterà un esempio per tutti noi".

Intanto per tutta la giornata di oggi è ancora possibile visitare all’interno dell’Acli la mostra con i dipinti realizzati dai ragazzi InSuperAbili durante il corso di pittura dell’arteterapeuta Arianna Grifoni.

M.P.