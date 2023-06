Iniziative a Villa Bellosguardo per celebrare il 150° anniversario di Caruso

Tante iniziative a Villa Bellosguardo, per celebrare il 150° anniversario dalla nascita di Enrico Caruso (25 febbraio 1873 - 2 agosto 1921). Dopo il concerto del Maggio Musicale il 25 febbraio, adesso gli appuntamenti entrano nel vivo, a partire dal 4 luglio quando, dalle 9 alle 13, si terrà l’iniziativa "La villa incantata", con laboratori di teatro, musica popolare e melodramma al Museo Enrico Caruso, dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni, a cura del Teatro delle Arti, Teatro Popolare d’Arte. Il 14 luglio (dalle 20 alle 24) "Nessun dorma! A cena con Caruso", cena con i piatti della tradizione carusiana.

Il 2 agosto (ore 21), in occasione dell’anniversario dalla morte, il concerto His Songs del tenore Mark Milhofer (foto) che presenterà il cd registrato nel Museo e dedicato a Caruso.

A settembre l’associazione Pro Lastra Enrico Caruso organizzerà il consueto Premio Caruso e si terrà Mita Sounds for Caruso, iniziativa organizzata in collaborazione Mita Academy, Istituto tecnico superiore della moda made in Italy. Infine a ottobre concerto per tenore e soprano Caruso e Puccini a cura dell’Accademia musicale Enrico Caruso con un programma di arie e duetti da La Boheme, Tosca, Gianni Schicchi, La Fanciulla del West, Madame Butterfly, Turandot di Puccini. Info: 055.8721783.