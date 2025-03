Iniziati i lavori per il collettore fognario

Il centro di Panzano in Chianti avrà un nuovo collettore fognario. Sono infatti iniziati i lavori, costo 1,4 milioni di euro, per collegare gli scarichi fuori fognatura al depuratore esistente. Il progetto prevede anche il rinnovamento di parte dell’acquedotto. Come spiega l’assessora Monica Toniazzi, si tratta di "un investimento atteso da tempo dai residenti che, in termini ambientali, rappresenta un momento di svolta decisivo per la vivibilità e lo sviluppo sostenibile della frazione". Inoltre, "considerata la complessità dell’intervento, ci mettiamo a disposizione della comunità per far fronte alle eventuali criticità che potrebbero manifestarsi. Teniamo a mantenere attivo e costante il dialogo con la frazione proseguendo il percorso di condivisione già avviato".

Per agevolare i lavori sono state previste modifiche alla viabilità. In particolare fino al 19 aprile sarà chiusa via dei Macelli, dall’incrocio con via Giovanni da Verrazzano, dalle 8 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Il sabato e la domenica sarà invece transitabile. A ciò si somma il divieto di sosta in via Giovanni da Verrazzano, tra il civico 56 e via dei Macelli, (ore 7-19). Fino al 4 dicembre, invece, divieto di sosta dalle 8 alle18 in parte del parcheggio del centro, in via della Conca d’Oro e in parte del parcheggio adiacente alla Coop. Fino al 20 agosto e dalle 8 alle 18, l’area adibita alla sosta di autocaravan e camper nel parcheggio del centro di via Pescille sarà destinata alle auto. L’area adiacente al cimitero di Panzano in Chianti sarà destinata a autocaravan e camper.

Andrea Settefonti