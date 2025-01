Inizia ’Auroradisera’. Record di abbonamenti

Parte Auroradisera, ed è record di abbonamenti. La rassegna teatrale, che vedrà sul palco del teatro Aurora tra gli altri Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, comincerà il 27 gennaio alle 21 con Paola Minaccioni che porterà al pubblico in sala ‘Elena la matta’ spettacolo per il giorno della memoria. Intanto è già stato raggiunto il record per quanto riguarda gli abbonati con 472 tessere vendute dieci giorni prima della chiusura della campagna abbonamenti.

Se già l’edizione 2024 aveva superato i dati del 2019, il 2025 li supera di circa il 33%, segno di un pieno ritorno alle affluenze e del deciso gradimento delle proposte. Il cartellone è frutto della storica collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. "La risposta dei cittadini è la miglior ricompensa all’impegno con cui Fondazione Toscana Spettacolo onlus ha lavorato al cartellone del Teatro Aurora di Scandicci – ha detto la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti -. Il record di abbonamenti conferma lo sguardo a trecentosessanta gradi verso un pubblico plurale, capace di apprezzare la qualità e la varietà delle nostre proposte, condivise con l’Amministrazione comunale".

La rassegna prosegue il 7 febbraio con lo spettacolo fuori abbonamento ‘Il ritorno del soldato’ di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Un progetto speciale dedicato a Saverio Strati, scrittore calabrese che ha vissuto a Scandicci. Inizio delle rappresentazioni, ore 21,15. Apertura della cassa la sera degli spettacoli ore 19.30