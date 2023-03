"Informazione, ruolo strategico". Premiata la direttrice Pini

Agnese Pini, prima direttrice de La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, è stata insignita del "Premio Athena" di Confartigianato Imprese Firenze, giunto alla sua seconda edizione.

La consegna del riconoscimento è avvenuta da parte di una delegazione di Confartigianato Imprese Firenze composta dal presidente Alessandro Sorani, dal segretario generale Jacopo Ferretti, da Costanza Masini, presidente di Donne Impresa Confartigianato Firenze, e da Paolo Penko, l’artigiano orafo che ha realizzato il premio che ritrae una donna proiettata nel futuro.

Per Sorani "Agnese è una donna che si è distinta nel giornalismo, che ha fatto e sta facendo molto per Firenze, dandole visibilità nazionale attraverso lo storico giornale della nostra città. L’informazione ha un ruolo decisivo nella questione di genere e nell’affermazione della parità. Anche di questo, se non se ne parla, non esiste. E noi continuiamo a parlarne".

"L’augurio – sottolinea Masini – è che non servirà più dare un premio a una donna che si è distinta ma è ancora importante farlo".