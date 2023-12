Firenze, infezione alimentare per 15 ragazzini in gita

Firenze, 9 dicembre 2023 – Infezione alimentare per 15 ragazzini tra gli 11 e i 12 anni in gita a Firenze con la scuola, per tutti codice verde. I ragazzini di Milano, sia maschi che femmine, secondo quanto si apprende, arrivati nel capoluogo toscano giovedì, avrebbero iniziato a sentirsi male, accusando episodi di vomito, la scorsa notte ma, per fortuna, senza gravi conseguenze.

Il gruppo alloggiava all'Istituto Salesiani di Firenze dove, precisano dall'Istituto, “non hanno consumato alcun pasto. I ragazzi avevano invece pranzato e cenato in due locali di Firenze.

“Stamani è arrivata la guardia medica che li ha visitati e poi i ragazzi, insieme con gli accompagnatori, sono ripartiti". Attivata da parte dell'Asl l'igiene pubblica.