’Inferno mud’. Corsa nel fango a squadre

Torna la corsa ad ostacoli più fangosa e amata dagli appassionati del genere: l’Inferno Mud sbarca a Figline e per la prima volta assegnerà il titolo italiano a squadre. Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Hu Norcenni Girasole village con il patrocinio del Comune, il programma alternerà varie distanze per consentire la partecipazione di tutti, con bolge dedicate sia ad atleti competitivi che amatori. Lungo i tracciati, gli atleti troveranno ad attenderli Lucifero, Giuda Iscariota, Caronte e Conte Ugolino, ostacoli che prendono il nome dai personaggi dell’Inferno dantesco. I partecipanti li dovranno affrontare trasportando pesi, percorrendo assi di equilibrio e prove in sospensione, scavalcando muri e molto altro. Sabato 12 ottobre andranno in scena la Long distance (12 chilometri, 25 ostacoli) e per i più piccoli l’Inferno Kids (3-12 anni), il cui ricavato sarà interamente devoluto al Calcit, l’associazione valdarnese che lotta contro i tumori e sostiene il Serristori. Domenica 13 ottobre spazio alla Short race (3/6 chilometri, 15/18 ostacoli) per poi chiudere il weekend con la Team (6, 18 ostacoli). Le squadre della categoria pro, composte da 3 membri, si contenderanno il Campionato Italiano FIOCR Team 2024. "È una bella opportunità per promuovere il turismo sportivo e non solo del territorio, combinando una gara per professionisti e amatori al divertimento per tutte le età, da vivere all’aria aperta – sottolinea l’assessore allo sport Fabio Gabbrielli.

Manuela Plastina