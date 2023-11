Infermieri a ’Lezione di gentilezza’

A Ponte a Niccheri si è tenuta una "lezione di gentilezza". Trenta infermieri e operatori sociosanitario del Santa Maria Annunziata per una giornata hanno ricevuto nozioni pratiche per rispondere in maniera naturale, spontanea e efficace alle richieste implicite ed esplicite di benessere da parte dei pazienti, dei caregiver e degli operatori stessi. Il corso, organizzato dall’assistenza infermieristica con l’associazione Cor et Amor che ha sviluppato il progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza", ha portato i partecipanti a pratiche gentili a costo zero per bisogni riconosciuti sul lavoro, a partire dall’esigenza di essere ascoltati e maggiori gratificazioni. Dal lavoro è nata una "buona pratica di gentilezza" su cui gli operatori continueranno a lavorare per metterla in atto entro la fine di questo mese.

Ma.Pl.