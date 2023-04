Infermieri a domicilio Nasce il servizio ’A.i.u.t.i’

Un nuovo passo avanti nei servizi di assistenza domiciliare. Sta per entrare in funzione nell’Azienda Usl Centro, prima in Toscana ad avviare questo tipo di sperimentazione, il servizio dell’infermiere ’A.i.u.t.i.’, acronimo che sta per "Assistenza Infermieristica Urgente Territoriale Integrata", a supporto dei già attivi infermieri di famiglia e comunità.

La prima zona ad avere questo servizio sarà il Mugello, fin dal 26 aprile, poi in maggio prenderà avvio nella zona di Firenze sud est e Firenze Centro e a seguire verrà diffuso in tutti i territori dell’Asl Toscana Centro. L’obiettivo del progetto sperimentale del dipartimento infermieristico diretto dal dottor Paolo Zoppi, è quello di rafforzare l’assistenza domiciliare con una presa in carico dei pazienti ancora più tempestiva. ’A.i.u.t.i.’ si affianca e integra così gli infermieri di famiglia e comunità che nell’Asl Centro sono 481, 92 in area Firenze centro, 66 Firenze nord ovest, 65 Firenze sud est, 29 in Mugello, 76 in area Empolese, 70 in area Pratese, 52 in area Pistoiese, 31 in Valdinievole. "Rafforzare la rete – nota Zoppi – significa offrire la risposta dove nasce il bisogno, avvicinando i servizi e le professioni al paziente. La figura dell’infermiere A.i.u.t.i. nasce dall’esigenza di offrire una risposta in tempi rapidi per quei pazienti che non necessitano di ulteriore permanenza in ospedale o in altre strutture sanitarie territoriali." In tal modo si cerca di evitare anche il sovraffollamento negli ospedali e nei pronto soccorso, e di migliorare l’integrazione con altri servizi. Soddisfatto Paolo Omoboni, presidente della Società della Salute Mugello, prima zona in Toscana a sperimentare aiuti: "Rendere più continua e vicina al cittadino la presa in carico dei bisogni è importante – commenta il sindaco di Borgo San Lorenzo –. È un servizio che permette di personalizzare i percorsi di cura e dare risposte a casa delle persone, che resta sempre, dove possibile, il miglior luogo di cura. Ringrazio il dottor Paolo Zoppi di aver scelto l’area Mugello per avviare questo nuovo servizio, particolarmente utile in un territorio come il nostro".

Paolo Guidotti