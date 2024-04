Incubatore tecnologico, selezionate sei startup per Italian Lifestyle

Sono sei le startup selezionate per la terza edizione del programma di accelerazione Italian Lifestyle, promosso da Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Cr Firenze in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze, col patrocinio di Confindustria Firenze.

Le startup avranno a disposizione dodici settimane e una dotazione di 20mila euro ciascuno per sviluppare la propria proposta mentre le aziende partner dell’iniziativa (Ruffino, Gucci, Sanpellegrino, Starhotels, Colorobbia, Cisco) metteranno a disposizione i loro manager per seguire i progetti.

Fra le aziende innovative presentate in un evento a Firenze, Climate Standard è una startup italiana che offre un servizio di verifica indipendente per le certificazioni dell’impatto ambientale delle aziende con la tecnologia blockchain. Baqta invece è una startup che produce polveri ad alto valore nutrizionale attraverso processi di fermentazione di superfood. Poi c’è Fody, una piattaforma online che rende possibile attivare la trasformazione di scarti tessili in nuovi prodotti, donando il 50% della propria produzione ad associazioni che aiutano soggetti bisognosi. Tra le più promettenti c’è anche Albicchiere, una piattaforma enologica intelligente progettata per trasformare l’esperienza di acquisto, degustazione e conservazione del vino, con smart bag e dispenser intelligenti.

Sul versante dell’intelligenza artificiale, si contraddistingue Proxima Robotics, una startup specializzata nello sviluppo di software per la robotica mobile nelle applicazioni industriali. E Alpha, che propone una suite di app per il settore del luxury clienteling, con l’obiettivo di aumentare la fidelizzazione dei clienti dei brand del lusso.