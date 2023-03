Incontri all’Astra sulle ragazze cattive della storia del cinema

"Bad girls": la storia del cinema attraverso dark lady, vampire, vamp, donne fatali, assassine, serial killer, vendicatrici e regine cattive. E’ il nuovo corso di cinema promosso dalla Fondazione Stensen al Cinema Astra, dedicato alle cattivissime del grande schermo, da Marlene Dietrich a Bette Davis, da Catherine Deneuve a Uma Thurman (nella foto), dalle perfide regine dei film di animazione fino alle mitiche femme fatale. Il corso sarà tenuto da alcuni dei più importanti critici e storici del cinema: Emanuela Martini, Pier Maria Bocchi, Luca Malavasi, Barbara Rossi, Ilaria Feole (biglietti su dice.fm o in cassa all’Astra, lezione singola 12 euro, abbonamento 3 lezioni 30 euro).

Primo appuntamento questo sabato 18 alle 15.30 con l’incontro ’Le bastarde del mélo, da Bette Davis a Lady Macbeth’ con Emanuela Martini, un incontro sulle voraci vamp del muto, poi le insospettabili incursioni nella perfidia di Katharine Hepburn e Isabelle Huppert, per arrivare fino alla recente Florence Pugh di Lady Macbeth. Sabato 1° aprile alle 15.30 appuntamento con ’Regine e altre cattive di Disney & Co.’; sabato 15 ’Vampire, vamp, Marlene e donne fatali’ con Pier Maria Bocchi, sulle vampire del cinema. Il corso proseguirà poi a ottobre con ’Assassine, avvelenatrici, serial killer, vendicatrici’ con Barbara Rossi; poi l’incontro ’Il noir, Rita e le dark lady’, con Ilaria Feole.

A chiudere il percorso l’incontro ’Mammine (e sorelline) care’ con Emanuela Martini, sulle mamme e le sorelle cattive. Queste donne non sono dark ladies, non ambiscono a ricchezza, rivalsa o potere; sono mamme e sorelle che covano livori e desideri di controllo molto più profondi. Donne che rendono la vita impossibile alle proprie sorelle, vuoi per vendetta, vuoi per invidia o che tormentano le proprie figlie spinte dal fanatismo religioso o da una specie di complesso di superiorità.