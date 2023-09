"Inclusione lavorativa a Lastra a Signa: 15 disabili assunti a tempo indeterminato"

Quindici lavoratori con disabilità cognitive assunti a tempo indeterminato e cinque inserimenti terapeutici. Sono i numeri e i volti del progetto d’inclusione lavorativa "Santa Gemma", che si è concretizzato alla lavanderia industriale Ekolav Srl di Lastra a Signa, parte del Gruppo Servizi Italia. Il progetto è stato presentato ieri da Giovanni Cilenti, amministratore unico di Ekolav, alla presenza di Roberto Olivi, presidente di Servizi Italia e Coopservice; Leonardo Cappellini, vicesindaco di Lastra a Signa e gli assessori regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini. "Il gruppo – hanno spiegato - è stato inserito in postazioni di lavoro non secondarie e non svolge attività ripetitive. L’ambizione è far conseguire ai dipendenti una capacità operativa frutto di decisioni e sperimentazioni autonome". "Auspichiamo che il progetto porti i lavoratori a una maggiore consapevolezza di sé – ha dichiarato Giovanni Cilenti – affinché si creino le condizioni per una vita autonoma e indipendente". "Abbiamo accolto con gioia il progetto promosso da Ekolav – ha detto Roberto Olivi – perché siamo convinti che le persone siano il fattore fondamentale che lega ciò che si muove intorno al Gruppo Servizi Italia". La lavanderia industriale Ekolav di Lastra a Signa, fondata nel 2011 e poi acquisita al 100% da Servizi Italia, impiega un centinaio di lavoratori e si occupa principalmente di servizi di lava-nolo industriale in ambito sanitario.

Lisa Ciardi