Incidenti nella notte. Scontro in galleria sulla A1 fra tre auto e un tir. Firenze, tre donne ferite

Firenze, 9 dicembre 2023 – Incidente stradale stamani intorno alle 6,30 sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Barberino di Mugello: il tamponamento ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante in una galleria all’altezza del chilometro 266, in direzione di Bologna. Fortunatamente risulta un solo ferito lieve, un ragazzo di 23 anni. Sul posto la Stradale e i vigili del fuoco di Firenze.

Altro incidente nella notte, stavolta nel, comune di Firenze in via Sestese intorno all’1,25: in questo caso sono state portate in ospedale a Careggi tre donne (di 33, 51 e 72 anni) in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze e i carabinieri.