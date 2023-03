Viale Redi, ancora uno scontro all'incrocio killer

I vigili hanno messo in sicurezza la zona

Firenze, 14 marzo 2023 - Un nuovo incidente all'incrocio tra viale Redi e via Doni, definito da chi ci vive “incrocio killer”. A scontrarsi un'automobile e uno scooter. L'episodio, denunciato dal comitato Cittadini attivi San Jacopino, è avvenuto intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e il personale sanitario del 118. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa una corsia del senso di marcia riaperta al traffico intorno alle 16. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

Ancora un incidente dunque su viale Redi. Ancora una persona che ha rischiato di farsi seriamente male. A denunciarlo è anche questa volta il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino che, con una sua delegazione, più volte si è appostato all'incrocio maledetto e per avere una stima dei possibili sinistri. Un mese, in due ore, gli abitanti hanno contato almeno otto violazioni al codice della strada. Per questo il comitato ha deciso di attivarsi per chiedere a chi di dovere di mettere in sicurezza il tratto di strada.

“Questo è uno dei viali più pericolosi e con la percentuale più alta di sinistri, purtroppo anche mortali, che abbiamo in città – si legge in una nota inviata dal comitato -, in queste ultime settimane si sono susseguiti diversi incidenti, alcuni anche con feriti. L'incrocio con via Doni e via del Ponte all'Asse è il più critico”. Il comitato aggiunge: “E' sotto gli occhi di tutti i cittadini che questo tratto di strada è molto pericoloso. Da tempo stiamo chiedendo di prendere dei provvedimenti affinché si riducano i sinistri. I residenti che tutti i giorni attraversano a piedi sulle strisce pedonali il viale devono guardare da una parte all'altra cento volte perché i veicoli non si fermano e sfrecciano ad alta velocità”.

Una situazione che gli abitanti descrivono nei minimi particolari e che può essere testata sul campo: basta appostarsi poche decine di minuti agli incroci per trovarsi davanti a manovre azzardate, passaggi con il rosso, inversioni ad U e tagli di carreggiata per immettersi sulle vie laterali. “Come Comitato – ha sottolineato più volte il presidente Simone Gianfaldoni - chiediamo quantomeno che gli attraversamenti pedonali di viale Redi siano resi più visibili e rialzati per rendere più sicuro il passaggio, il posizionamento di T-Red sui due incroci con viale Doni e Ponte all'Asse e controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale come avviene in altre zone della città”.