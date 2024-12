Incidente sulla via Cassia. Auto precipita da una scarpata

Un brutto incidente nella mattina di ieri lungo la via cassia poco distante dall’incrocio di via Montecapri. P. P. un pensionato di San Casciano appassionato di caccia, stava percorrendo con un fuoristrada un tratto di campagna, quando improvvisamente è precipitato dalla scarpata rimanendo all’interno del veicolo rimasto su un lato. E’ stata una maestra che stava raggiungendo la scuola a vedere dallo specchietto retrovisore la scena del fuoristrada "volare" dalla scarpata . Subito ha chiamato il 112 per i soccorsi. Da San Casciano è arrivata l’Ambulanza con l’infermiera e i soccorritori volontari, ma non hanno potuto estrarre l’uomo rimasto bloccato all’interno che però non aveva perso la coscienza ed ha risposto s alle domande dell’infermiera che altro non ha potuto fare che attendere l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano. Sul posto anche la polizia municipale.

Lunghe code di mezzi si sono formate sulla via Cassia rimasta bloccata su entrambi le carreggiate. Anche l’Elisoccorso Pegaso è stato fatto alzare in volo. Arrivati i vigili del fuoco , hanno forzato lo sportello posteriore del fuoristrada e in poco tempo hanno estratto l’uomo dall’interno consegnandolo ai sanitari che lo hanno portato in Ambulanza e trasportato al pronto soccorso.

Antonio Taddei