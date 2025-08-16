Auto ribaltata sulla Faentina, perde il braccio nell’incidente

Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 agosto 2025 – Grave incidente stradale a Ronta, sulla sr 302 Faentina nei pressi della Madonna dei Tre Fiumi: intorno alle 15,45 un’auto si è ribaltata su un fianco rimanendo sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso regionale Pegaso. Difficoltoso l’intervento di soccorso per un uomo di 69 anni che era rimasto parte all’esterno del tetto apribile della vettura e in parte all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno dato assistenza ai sanitari del 118 per estrarre l’uomo, che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Purtroppo nel terribile incidente l’uomo ha perso il braccio sinistro.