Cronaca
CronacaAuto ribaltata sulla Faentina, perde il braccio nell’incidente
16 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Auto ribaltata sulla Faentina, perde il braccio nell’incidente

Un 69enne portato in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso, era rimasto per metà nell’abitacolo e per metà fuori dal tetto apribile della vettura

L'intervento dei vigili del fuoco e, sullo sfondo, l'auto ribaltata

L'intervento dei vigili del fuoco e, sullo sfondo, l'auto ribaltata

Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 agosto 2025 – Grave incidente stradale a Ronta, sulla sr 302 Faentina nei pressi della Madonna dei Tre Fiumi: intorno alle 15,45 un’auto si è ribaltata su un fianco rimanendo sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso regionale Pegaso. Difficoltoso l’intervento di soccorso per un uomo di 69 anni che era rimasto parte all’esterno del tetto apribile della vettura e in parte all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno dato assistenza ai sanitari del 118 per estrarre l’uomo, che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Purtroppo nel terribile incidente l’uomo ha perso il braccio sinistro.

© Riproduzione riservata