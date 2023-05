Incidente a Sesto Fiorentino, auto si ribalta alla rotonda

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 maggio 2023 – Incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina poco dopo le 8 alla rotatoria vicina all’Ipercoop di Sesto Fiorentino.

Un'auto – una Fiat Panda scura – si è ribaltata a una delle rotatorie di via Pasolini, strada ad alto tasso di incidenti, ma per fortuna senza gravi conseguenze. I soccorsi in codice verde hanno assistito un 56enne; sul posto, oltre al 118, anche la polizia municipale. Disagi per il traffico, considerata l’importanza dell’arteria stradale e l’ora di punta.