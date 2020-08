Firenze, 6 agosto 2020 - Paura per un incidente accaduto sul Ponte all'Indiano intorno alle 17 di giovedì 6 agosto in direzione Scandicci: un 32enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Era su una moto e avrebbe fatto tutto da solo. Immediate le telefonate al 118 da parte degli automobilisti che hanno assistito all'incidente.

Oltre al 118, sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale che indagano sulla dinamica. Notevoli i disagi per gli automobilisti, con lunghe code. Il Ponte all'Indiano è rimasto bloccato per oltre un'ora con ripercussioni anche sulla bretella autostradale che da Sesto Fiorentino conduce in città.