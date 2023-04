Piazzale Donatello, colto da malore perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

Firenze, 14 aprile 2023 - Traffico in tilt questa mattina in piazza Donatello per via di un incidente. Secondo una prima ricostruzione, un 38enne alla guida di un Suv ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore improvviso, carambolando contro un'auto per poi andare a finire contro un albero.

Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Careggi in codice giallo. È stato soccorso dai sanitari anche l'altro conducente del veicolo colpito dal Suv.

Sul posto è intervenuta, insieme ai soccorsi, la polizia municipale che ha cercato di controllare il traffico e riportare la situazione alla normalità.