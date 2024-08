Muore a 28 anni, schianto con la moto sul guardrail

Firenze, 20 agosto 2024 - Ancora una vittima sulla strada. Aveva 28 anni Rychard Palomares, il motociclista che ha perso la vita la scorsa notte in via Canova, a Firenze.

L’incidente mortale, si spiega dal Comune, è avvenuto intorno alle 1. Il giovane di nazionalità filippina, residente a Firenze, era in sella a una moto. All’inizio di via Canova, lato via Simone Martini, per cause da accertare, il 28enne ha perso il controllo del mezzo andando a urtare sul guardrail: non risulterebbero coinvolte altre auto. La dinamica è al vaglio della polizia municipale: tra le ipotesi in questi casi ci sono quelle di un malore o di una velocità eccessiva del mezzo.