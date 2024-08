Incidente mortale in via Canova. Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail

di Pietro Mecarozzi

Ha perso il controllo della sua moto, andando a urtare sul guardrail. Un frazione di secondi che si è rilevata fatale per Richard Palomares, 28 anni di nazionalità filippina, ma residente a Firenze. Lo schianto è avvenuto in via Canova intorno all’una di notte, a pochi metri di distanza dal punto dove fu investito e ucciso Duccio Dini il 10 giugno del 2018. Il giovane era in sella a una moto di grossa cilindrata, stava percorrendo la strada in direzione via Simone Martini e, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi all’altezza della curva prima con il marciapiede e poi sulle lastre di acciaio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia municipale, che sta cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. Da capire la velocità raggiunta dal ragazzo al momento dell’impatto e un’eventuale coinvolgimento di altri mezzi, ipotesi che però al momento è stata esclusa.

Richard era un ragazzo molto conosciuto nella zona di Gavinana. Lavorava alla sala Bingo di viale Donato Giannotti, con altri suoi familiari che gestivano il locale. "Era un ragazzo per bene, ci mancherà tanto" lo ricorda l’amico Rahul, suo ex collega alcuni anni fa. Amante delle moto, lascia una figlia piccola e la giovane moglie.

Sulle piattaforme social tanti hanno voluto ricordarlo. Compresa la mamma, che ha affidato a un post il messaggio di addio per l’amato figlio: "È difficile accettare la tua dipartita improvvisa, riposa in pace figlio mio". Tanti i commenti di amici e parenti in memoria del ragazzo, soprannominato Chad, e di condoglianze alla madre e alla moglie.